Serie C, il Vicenza alza al cielo la Coppa Italia contro la Juventus Next Gen (Di martedì 11 aprile 2023) Il Vicenza ha vinto in casa la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C per 3-2 contro la Juventus Next Gen ed ha alzato al cielo il trofeo che ha permesso ai biancorossi di qualificarsi direttamente al secondo turno dei playoff per andare in Serie B. Nella sfida di andata la squadra di Thomassen aveva trionfato per 2-1 a Torino e stasera si è ripetuta grazie ad una fantastica doppietta del bomber Ferrari e ...

