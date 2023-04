Serie B, giornata 32: pari Genoa, colpo Bari a Bolzano (Di martedì 11 aprile 2023) Nuovo allungo del Frosinone che nella giornata 32 di Serie B, giocata interamente a Pasquetta, va a +6 sul Genoa che pareggia a Como. Il Bari ferma l’imbattibilità del Südtirol e avvicina il secondo posto, distante solo due punti, mentre nelle zone basse della classifica si registrano le vittorie di SPAL e Brescia che tornano a sperare nella salvezza. Ancora un cambio in panchina a Benevento: si dimette Roberto Stellone, il quarto allenatore della stagione sarà Andrea Agostinelli. Serie B, giornata 32: Frosinone-Ascoli 2-0, Südtirol-Bari 0-1, Como-Genoa 2-2, Cittadella-Parma 0-1, Reggina-Venezia 1-0 Il Frosinone torna a vincere dopo tre partite a secco battendo 2-0 l’Ascoli, che subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Vantaggio di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 11 aprile 2023) Nuovo allungo del Frosinone che nella32 diB, giocata interamente a Pasquetta, va a +6 sulche pareggia a Como. Ilferma l’imbattibilità del Südtirol e avvicina il secondo posto, distante solo due punti, mentre nelle zone basse della classifica si registrano le vittorie di SPAL e Brescia che tornano a sperare nella salvezza. Ancora un cambio in panchina a Benevento: si dimette Roberto Stellone, il quarto allenatore della stagione sarà Andrea Agostinelli.B,32: Frosinone-Ascoli 2-0, Südtirol-0-1, Como-2-2, Cittadella-Parma 0-1, Reggina-Venezia 1-0 Il Frosinone torna a vincere dopo tre partite a secco battendo 2-0 l’Ascoli, che subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Vantaggio di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - OptaPaolo : 4 - Prima del Milan, l'ultima squadra capace di segnare quattro gol in trasferta contro la squadra prima in classif… - acmilan : ?? Match Preview ?? I rossoneri tornano a San Siro nell'anticipo della 29ª giornata di Serie A: l'anteprima di #MilanEmpoli #SempreMilan - ProVercelli1892 : ??| SCRIVONO DI NOI Il nostro Armando Anastasio inserito nella Top11 della trentaseiesima giornata del girone A di T… - Shambay_ : Nel frattempo la sportivissima tifoseria del Genoa, con la serie A già in tasca, si lamenta per l'espulsione di Pom… -