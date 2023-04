Serie A, Giudice Sportivo 29ª giornata: Salernitana, multa dopo l’Inter (Di martedì 11 aprile 2023) Nessuna novità per l’Inter dal Giudice Sportivo dopo la ventinovesima giornata di Serie A, ma dalla partita di Salerno sì. Arriva una multa per la Salernitana, cinquemila euro perché nel secondo tempo i suoi tifosi hanno più volte lanciato oggetti verso un assistente. Serie A – Giudice Sportivo SQUALIFICATI VENTINOVESIMA giornata Una giornata: Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Bianchetti (Cremonese), Alex Sandro (Juventus), Tanguy Ndombele (Napoli), Lassana Coulibaly (Salernitana), Simone Bastoni (Spezia), Perr Schuurs (Torino), Giangiacomo Magnani, Miguel Veloso (Verona) DIFFIDATI VENTINOVESIMA giornata Nona ammonizione: Maxime ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Nessuna novità perdalla ventinovesimadiA, ma dalla partita di Salerno sì. Arriva unaper la, cinquemila euro perché nel secondo tempo i suoi tifosi hanno più volte lanciato oggetti verso un assistente.A –SQUALIFICATI VENTINOVESIMAUna: Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Bianchetti (Cremonese), Alex Sandro (Juventus), Tanguy Ndombele (Napoli), Lassana Coulibaly (), Simone Bastoni (Spezia), Perr Schuurs (Torino), Giangiacomo Magnani, Miguel Veloso (Verona) DIFFIDATI VENTINOVESIMANona ammonizione: Maxime ...

