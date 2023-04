Serie A, defezioni per Juventus e Napoli! Squalificati 9 calciatori (Di martedì 11 aprile 2023) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 29ª giornata del campionato di Serie A. Sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, la stagione è entrata nella fase decisiva. Torna al successo il Napoli, la capolista ha conquistato tre punti preziosi sul campo del Lecce. La Lazio vince lo scontro Champions League contro la Juventus, decisivo un gol di Zaccagni. Momento nero per l’Inter, la squadra di Simone Inzaghi non è andata oltre il pareggio contro la Salernitana. Colpo del Bologna contro l’Atalanta, solo un pareggio della Fiorentina contro lo Spezia. L’Hellas Verona rientra in corsa per la salvezza dopo il successo contro il Sassuolo. Pareggio a reti inviolate tra Milan e Empoli, vittorie in trasferta di Cremonese e Roma contro Sampdoria e Torino. Foto di Fabio Frustaci / AnsaGli ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 aprile 2023) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 29ª giornata del campionato diA. Sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, la stagione è entrata nella fase decisiva. Torna al successo il Napoli, la capolista ha conquistato tre punti preziosi sul campo del Lecce. La Lazio vince lo scontro Champions League contro la, decisivo un gol di Zaccagni. Momento nero per l’Inter, la squadra di Simone Inzaghi non è andata oltre il pareggio contro la Salernitana. Colpo del Bologna contro l’Atalanta, solo un pareggio della Fiorentina contro lo Spezia. L’Hellas Verona rientra in corsa per la salvezza dopo il successo contro il Sassuolo. Pareggio a reti inviolate tra Milan e Empoli, vittorie in trasferta di Cremonese e Roma contro Sampdoria e Torino. Foto di Fabio Frustaci / AnsaGli ...

