Serie A | Allegri | “Dobbiamo assumerci tutti la responsabilità di qualsiasi atto razzista”

(Di martedì 11 aprile 2023) 2023-04-07 16:32:20 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: NO.o avere le conseguenze del nuovo episodio di razzismo vissuto allo Juventus Stadium durante l’andata delle semifinali di Coppa con Romelu Lukaku come bersaglio. La Federazione Italiana ha decretato il chiusura parziale dello stadio per la prossima partita che giocheranno in casa. In più il club bianconero ha ha individuato i responsabili dei canti, ai quali ha promesso di negare l’ingresso. Ne ha parlato Massimiliano. “La cosa più importante è che la Juventus nelle ultime 24 ore abbia individuato i responsabili degli insulti razzisti“Ha esordito dicendo in conferenza stampa. Ha detto il tecnico italiano sentirsi orgogliosi delle prestazioni del club, e ha colto l’occasione per inviare un messaggio su questo tipo di episodi. ...