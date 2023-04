Sempre più in alto all’Atp Mondiale | Sinner è il numero otto

(Di martedì 11 aprile 2023) Jannikcompie un altro piccolo passo verso la piena realizzazione del suo potenziale. L’atesino guadagna una posizione in classifica e sale al8, suo nuovo best ranking. Nell’era Openè il quarto italiano alle spalle di Panatta (4), Berrettini (6) e Barazzutti (7). Se consideriamo la storia del gioco, il migliore rimane Nicola Pietrangeli, considerato il terzo miglior giocatore del mondo nel 1959 e 1960 nelle classifiche stilate allora dal giornalista britannico Lance Tingay. Alle spalle dell’atesino, troviamo Lorenzo Musetti (21), Matteo Berrettini (22) e Lorenzo Sonego (45) che risale due posizioni rispetto alla scorsa settimana. Solo USA (7) e Spagna (6) hanno più giocatori dell’Italia (4) tra i primi 45 del mondo. Guardando all Top 20 italiana, si segnala il nuovo best ...

