Secondo il FMI | l’inflazione e i tassi d’interesse elevati ostacoleranno l’economia statunitense e globale per diversi anni

... dal recente peggioramento delle condizioni finanziarie, dalla guerra in corso in Ucraina e dalla crescente frammentazione geoeconomica,quanto si legge nel rapporto. I rischi per l'outlook ...ilnel quadro di elevati costi di rifinanziamento e bassa crescita potrebbero materializzarsi "sacche di dissesto sui debiti pubblici", che potrebbero poi diffondersi e diventare più ...Il Fondo monetario internazionale () ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita per il 2023, ma si aspetta che le principali regioni economiche evitino la recessione,i dati pubblicati martedì durante le riunioni di ...

**Fmi: taglia a +2,8% stime crescita economia globale in 2023** Il Dubbio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 apr - La crescita economica nell'area Euro e' prevista in rallentamento dal 3,5% del 2022 allo 0,8% nel 2023, secondo le nuove previsioni del Fondo ...MILANO (Reuters) - Il Fondo monetario internazionale ha rivisto leggermente le stime sulla crescita italiana rispetto a quanto ipotizzato in gennaio, ritoccandole al rialzo per quest'anno e al ribasso ...