Sebastian Stan e Maria Bakalova star di una nuova commedia diretta da Paul Feig (Di martedì 11 aprile 2023) Paul Feig sembra sarà coinvolto come regista e produttore di una nuova commedia che avrà come star Sebastian Stan e Maria Bakalova. Sebastian Stan e Maria Bakalova saranno i protagonisti di una nuova commedia ambientata nel mondo delle spie che è in fase di sviluppo per Paramount. Il protagonista dei film Marvel dovrebbe essere coinvolto anche come produttore esecutivo del progetto, privo ancora di un titolo ufficiale. Il film sarà scritto da Jenny Bicks (Welcome to Flatch) e, al centro della trama, dovrebbe esserci un agente fallito che fa il doppio gioco e che diventa, in modo del tutto improbabile, un successo.

