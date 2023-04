“Se ne deve andare”. Amici 22, la soffiata sull’eliminazione alla quinta puntata del serale (Di martedì 11 aprile 2023) Nella scorsa puntata di Amici 22 Alessio Cavaliere ha lasciato il programma per sempre, ma ora sono già uscite le voci sul prossimo eliminato dal serale. Si tratta precisamente di una sorta di ballottaggio tra due allievi, come anticipato dal sito Blastingnews. Tutto può ancora succedere, ma le notizie stanno andando sempre in una direzione e immaginare una verità differente appare al momento altamente improbabile. Maria De Filippi potrebbe quindi rivelare ad uno dei due in questione la news peggiore. Siamo ormai arrivati al quinto appuntamento con Amici 22 e c’è fermento per scoprire chi sarà l’eliminato della prossima puntata del serale, che sarà in onda sabato 15 aprile su Canale 5. A piccoli passi la finale inizia ad avvicinarsi e quindi i concorrenti in gara stanno diminuendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Nella scorsadi22 Alessio Cavaliere ha lasciato il programma per sempre, ma ora sono già uscite le voci sul prossimo eliminato dal. Si tratta precisamente di una sorta di ballottaggio tra due allievi, come anticipato dal sito Blastingnews. Tutto può ancora succedere, ma le notizie stanno andando sempre in una direzione e immaginare una verità differente appare al momento altamente improbabile. Maria De Filippi potrebbe quindi rivelare ad uno dei due in questione la news peggiore. Siamo ormai arrivati al quinto appuntamento con22 e c’è fermento per scoprire chi sarà l’eliminato della prossimadel, che sarà in onda sabato 15 aprile su Canale 5. A piccoli passi la finale inizia ad avvicinarsi e quindi i concorrenti in gara stanno diminuendo ...

