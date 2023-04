Se lo United vuole un attaccante prolifico e versatile deve puntare tutto su Osimhen (Guardian) (Di martedì 11 aprile 2023) Se il Manchester United vuole davvero competere con Arsenal e Manchester City dovrà acquistare un attaccante e uno dei migliori è Victor Osimhen. Sul Guardian i consigli per gli acquisti per il club di ten Hag. Se il club si limiterà a convalidare il prestito di Weghorst il mercato estivo sarà piuttosto deludente, scrive il quotidiano inglese, che si spinge a fare i nomi dei giocatori più appetibili per lo United, da Harry Kane a Randal Kolo Muani, da Hojlund a Osimhen. Di Hojlund, gioiellino dell’Atalanta, il Guardian sottolinea il potenziale offensivo: nonostante abbia giocato solo 1.402 minuti in Serie A in stagione, il giovane danese ha all’attivo sette gol e due assist. “Højlund ha molto potenziale grezzo e ha tratti simili ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Se il Manchesterdavvero competere con Arsenal e Manchester City dovrà acquistare une uno dei migliori è Victor. Suli consigli per gli acquisti per il club di ten Hag. Se il club si limiterà a convalidare il prestito di Weghorst il mercato estivo sarà piuttosto deludente, scrive il quotidiano inglese, che si spinge a fare i nomi dei giocatori più appetibili per lo, da Harry Kane a Randal Kolo Muani, da Hojlund a. Di Hojlund, gioiellino dell’Atalanta, ilsottolinea il potenziale offensivo: nonostante abbia giocato solo 1.402 minuti in Serie A in stagione, il giovane danese ha all’attivo sette gol e due assist. “Højlund ha molto potenziale grezzo e ha tratti simili ...

