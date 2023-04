"Se fosse per loro...". Fiorello, voci sul futuro di Viva Rai 2: panico a Viale Mazzini (Di martedì 11 aprile 2023) Un successo strepitoso, quello raccolto da Viva Rai 2, il programma del mattino condotto da Fiorello che è già entrato di diritto nella storia della televisione italiana. Un successo strepitoso dal futuro incerto: l'anno prossimo, cosa ne sarà? La conferma da parte della Rai non è scontata, ma scontatissima. Però Rosario Fiorello, è cosa nota, è uno che non ama ripetersi. Insomma, c'è da convincerlo. Ma non solo. Si parla anche di un cambio di rete, da Rai 2 a Rai 1, che sarebbe stata la collocazione originale se non fosse stato che il Cdr del Tg1 si è battuto strenuamente contro Fiorello per finire col perderne il traino. Ma ora, il Tg1, sta per cambiare direzione e Cdr, dunque tutto è possibile.Se fosse per la Rai comunque il suo programma sarebbe confermato e anzi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Un successo strepitoso, quello raccolto daRai 2, il programma del mattino condotto dache è già entrato di diritto nella storia della televisione italiana. Un successo strepitoso dalincerto: l'anno prossimo, cosa ne sarà? La conferma da parte della Rai non è scontata, ma scontatissima. Però Rosario, è cosa nota, è uno che non ama ripetersi. Insomma, c'è da convincerlo. Ma non solo. Si parla anche di un cambio di rete, da Rai 2 a Rai 1, che sarebbe stata la collocazione originale se nonstato che il Cdr del Tg1 si è battuto strenuamente controper finire col perderne il traino. Ma ora, il Tg1, sta per cambiare direzione e Cdr, dunque tutto è possibile.Seper la Rai comunque il suo programma sarebbe confermato e anzi, ...

