Scuola superiore dà bonus di 100 euro agli studenti con la media del 9. La polemica: 'Dinamica tossica' (Di martedì 11 aprile 2023) Nell'istituto superiore Scalcerle di Padova si è deciso di attribuire un bonus di 100 euro agli studenti con una media superiore al 9, in una cerimonia definita serata delle eccellenze, che vede la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Che vi dicevo poco fa sul ritenersi un’élite? Quindi siccome è laureata in una scuola prestigiosa vale più degli al… - QdSit : Scuola superiore premia con100 euro studenti con media del 9: è polemica - MiccoliGiuseppe : RT @ilmanifesto: Ricompensa di 100 euro per gli alunni con la media del 9. Accade nell’istituto superiore Scalcerle di Padova. È la scuola… - PetretRita : RT @ilmanifesto: Ricompensa di 100 euro per gli alunni con la media del 9. Accade nell’istituto superiore Scalcerle di Padova. È la scuola… - mascaweb : RT @ilmanifesto: Ricompensa di 100 euro per gli alunni con la media del 9. Accade nell’istituto superiore Scalcerle di Padova. È la scuola… -