Scontro tra due auto | coinvolta una terza vettura parcheggiata | due feriti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente nella tarda mattinata di oggi all’incrocio tra via Giustiniani e via Flora in città. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Smart e una Fiat 500. L’impatto ha comportato anche l’urto con un’altra, una Mini Cooper, in sosta sul lato marciapiede. Per l’urto, una donna 48enne che era alla guida della Fiat 500 ha fatto ricorso alle cure del personale del 118 intervenuto con una ambulanza. Anche un’altra donna, la conducente della Smart, si è fatta refertare. Sul posto anche personale della Polizia Municipale oltre a quello della Croce Rossa. Entrambe le donne hanno però evitato il trasporto in Ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.