Scontro sulla commissione Covid. Salvini protegge Fontana? (Di martedì 11 aprile 2023) Con Berlusconi in ospedale e Forza Italia un po' spiazzata, lo Scontro nel governo è tra Salvini e Meloni. I due litigano non solo sulle nomine, con la premier intenzionata a decidere lei per tutte le 5 cariche più importanti delle partecipate di Stato, ma anche su un altro tema: la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Il voto - si legge sul Fatto Quotidiano - era previsto martedì scorso. Ma poi è stato rimandato di un’altra settimana, a domani, per ragioni tecniche: "Non c’era tempo di rientrare in aula", è la versione ufficiale. Ma dietro la decisione di far slittare l’istituzione della commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19 c’è uno Scontro politico interno alla destra e con l’opposizione, dicono due esponenti di governo. Riguarda i poteri ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 11 aprile 2023) Con Berlusconi in ospedale e Forza Italia un po' spiazzata, lonel governo è trae Meloni. I due litigano non solo sulle nomine, con la premier intenzionata a decidere lei per tutte le 5 cariche più importanti delle partecipate di Stato, ma anche su un altro tema: laparlamentare d'inchiesta sul. Il voto - si legge sul Fatto Quotidiano - era previsto martedì scorso. Ma poi è stato rimandato di un’altra settimana, a domani, per ragioni tecniche: "Non c’era tempo di rientrare in aula", è la versione ufficiale. Ma dietro la decisione di far slittare l’istituzione dellaparlamentare d’inchiesta sul-19 c’è unopolitico interno alla destra e con l’opposizione, dicono due esponenti di governo. Riguarda i poteri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcister69 : RT @Orraf5: 'L'Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di farsi trascinare in uno scontro tra Cina e Usa sulla q… - roberto2_lamela : RT @lecodelsud: #Amministrative. A #Catania botta e risposta indiretto tra Lega e Mpa con Salvini giunto in città per ribadire l’indicazion… - infoitinterno : Incidente sulla Triestina, scontro tra moto e furgone - LiberoMagazine_ : Non si placa la polemica sulla lite tra #RudyZerbi e #RaimondoTodaro ad #AMICI22 - JohnHard3 : RT @Orraf5: 'L'Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di farsi trascinare in uno scontro tra Cina e Usa sulla q… -