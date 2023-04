Scontro aperto con Meloni sulla commissione Covid Salvini vuole proteggere il governatore Fontana? (Di martedì 11 aprile 2023) Con Berlusconi in ospedale e Forza Italia un po' spiazzata, lo Scontro nel governo è tra Salvini e Meloni. I due litigano non solo sulle nomine, con la premier intenzionata a decidere lei per tutte le 5 cariche più importanti delle partecipate di Stato, ma anche su un altro tema: la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Il voto - si legge sul Fatto Quotidiano - era previsto martedì scorso. Ma poi è stato rimandato di un’altra settimana, a domani, per ragioni tecniche: "Non c’era tempo di rientrare in aula", è la versione ufficiale. Ma dietro la decisione di far slittare l’istituzione della commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19 c’è uno Scontro politico interno alla destra e con l’opposizione, dicono due esponenti di governo. ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 11 aprile 2023) Con Berlusconi in ospedale e Forza Italia un po' spiazzata, lonel governo è tra. I due litigano non solo sulle nomine, con la premier intenzionata a decidere lei per tutte le 5 cariche più importanti delle partecipate di Stato, ma anche su un altro tema: laparlamentare d'inchiesta sul. Il voto - si legge sul Fatto Quotidiano - era previsto martedì scorso. Ma poi è stato rimandato di un’altra settimana, a domani, per ragioni tecniche: "Non c’era tempo di rientrare in aula", è la versione ufficiale. Ma dietro la decisione di far slittare l’istituzione dellaparlamentare d’inchiesta sul-19 c’è unopolitico interno alla destra e con l’opposizione, dicono due esponenti di governo. ...

