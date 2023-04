(Di martedì 11 aprile 2023) Una giornata die tensioni in Irlanda del Nord in occasione dei 25dele a poche ore dalla visita del Presidente degli Stati Uniti a Belfast. A...

Una giornata die tensioni in Irlanda del Nord in occasione dei 25 anni dagli accordi del Venerdì Santo e a poche ore dalla visita del Presidente degli Stati Uniti a Belfast. Aalcune decine di ...tra manifestanti e forze dell'ordine a, in Irlanda del Nord, nel giorno in cui si commemorava l'anniversario della Rivolta di Pasqua del 1916, uno dei momenti cruciali della ...E' stato di massima allerta in Irlanda del Nord per la visita del presidente Joe Biden dopo gliavvenuti nel 25ennale degli Accordi del Venerdì Santo . Durante una manifestazione aalcuni uomini a volto coperto hanno attaccato la polizia lanciando molotov. Glisono ...

Scontri a Londonderry a 25 anni dagli accordi del Venerdì Santo - Il ... Il Sole 24 ORE

