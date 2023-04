Schmidt: «Non c’era il rigore per l’Inter ma uno per noi! Vincere a Milano» (Di martedì 11 aprile 2023) Schmidt ha commentato così la sconfitta del Benfica contro l’Inter. Queste le parole dell’allenatore dei lusitani ai microfoni di Sky Sport Queste le parole di Schmidt: «Nulla è andato storto, credo sia stata una partita difficile ed equilibrata. Nel primo tempo nessuna grossa opportunità per entrambe. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, li abbiamo messi sotto pressione. Poi abbiamo concesso un gol dopo un cross nel mezzo spazio. Sapevamo che avrebbero giocato queste palle ma non siamo riusciti a difendere. Le abbiamo provate tutte, credevamo noi stessi. Ma l’Inter però è una buona squadra con tanta esperienza e con tanti giocatori freschi che sono entrati dalla partita. Poi però c’è stato bisogno di un rigore e onestamente per noi non era penalty. Credo ci fosse un rigore per noi, ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)ha commentato così la sconfitta del Benfica contro. Queste le parole dell’allenatore dei lusitani ai microfoni di Sky Sport Queste le parole di: «Nulla è andato storto, credo sia stata una partita difficile ed equilibrata. Nel primo tempo nessuna grossa opportunità per entrambe. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, li abbiamo messi sotto pressione. Poi abbiamo concesso un gol dopo un cross nel mezzo spazio. Sapevamo che avrebbero giocato queste palle ma non siamo riusciti a difendere. Le abbiamo provate tutte, credevamo noi stessi. Maperò è una buona squadra con tanta esperienza e con tanti giocatori freschi che sono entrati dalla partita. Poi però c’è stato bisogno di une onestamente per noi non era penalty. Credo ci fosse unper noi, ...

