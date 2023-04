Schio-Fenerbahce | semifinale Eurolega basket femminile 2023 | programma | orario | tv | streaming

(Di martedì 11 aprile 2023) Si avvicina l’appuntamento che vale una stagione per la Beretta Famila. Le vicentine sfideranno venerdì 14 Aprile (alle ore 15:00) alla Kralovka Arena di Praga (Repubblica Ceca) ilIstanbul nelladella Final Four dell’di. Le Campionesse d’Italia hanno centrato l’accesso la tra le migliori quattro squadre continentali dopo aver eliminato in tre gare nei quarti di finale il Valencia. Rhyne Howard e Marina Mabrey proveranno a trascinare le compagne nella sfida alle turche, cercando di centrare la finale di domenica 16 Aprile dove si incrocerebbe una tra le padrone di casa del ZVVZ USK Praga e le turche del CBK Merins Yeneshir (seconda, insempre venerdì 14 ...

Nelle semifinali della Final Four Beretta Familagiocherà contro, mentre CBK Mersin affronterà USK ..., alla prima storica Final Four, dovrà affrontare un avversario ostico come il, ma il suo sogno, e quello dell'Italia del basket, continua. Non visualizzi questo contenuto Siamo ...... contrassegnata da due vittorie in Serie A1, una contro il fortissimo Famila, ed una in ... palla a due alle ore 17, alla Metro Energy Sports Hall di Istanbul, la casa delAlagoz ...

Il weekend delle Final Four di Eurolega femminile ritrova una presenza italiana dopo 21 anni. Ed è quella del Famila Schio, che per la prima volta arriva tra le migliori quattro d’Europa, al termine d ...Sono iniziati i Playoff 2023 della Serie A1 di basket femminile. Il Famila Schio ha cominciato al meglio il proprio cammino, dominando gara-1 contro La Molisana Magnolia Campobasso per 88-58. Le venet ...