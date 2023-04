Sassuolo-Juventus, Serie A: programma, orario, tv e streaming (Di martedì 11 aprile 2023) La 30a giornata della Serie A proporrà diversi match interessanti, tra questi sicuramente Sassuolo-Juventus. I nero-verdi, infatti, ospiteranno la squadra di mister Max Allegri domenica 16 aprile alle ore 18.00 al Mapei Stadium per un match che, tradizionalmente, ha sempre visto tanti gol ed emozioni a fare da cornice. La compagine allenata da mister Alessio Dionisi, inoltre, vorrà vendicare il match dell’andata che, nella serata di Ferragosto, aveva visto i padroni di casa trionfare con un netto 3-0 contraddistinto dalle reti di Angel Di Maria e la doppietta di Dusan Vlahovic. In questo momento il Sassuolo è reduce da un ottimo periodo di forma e, non avendo nulla da perdere, cercherà di fare lo “sgambetto” ai bianconeri. La Juventus, dal canto suo, procede in questo aprile così fitto di impegni tra ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) La 30a giornata dellaA proporrà diversi match interessanti, tra questi sicuramente. I nero-verdi, infatti, ospiteranno la squadra di mister Max Allegri domenica 16 aprile alle ore 18.00 al Mapei Stadium per un match che, tradizionalmente, ha sempre visto tanti gol ed emozioni a fare da cornice. La compagine allenata da mister Alessio Dionisi, inoltre, vorrà vendicare il match dell’andata che, nella serata di Ferragosto, aveva visto i padroni di casa trionfare con un netto 3-0 contraddistinto dalle reti di Angel Di Maria e la doppietta di Dusan Vlahovic. In questo momento ilè reduce da un ottimo periodo di forma e, non avendo nulla da perdere, cercherà di fare lo “sgambetto” ai bianconeri. La, dal canto suo, procede in questo aprile così fitto di impegni tra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non per niente nel suo profilo ufficiale l’#Atalanta, altra pretendente al titolo di Damigella Prediletta, forse pe… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - mirkonicolino : Secondo #GdS e Corriere Torino, la Procura avrebbe aperto un nuovo fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagat… - CanaleSassuolo : #Calciomercato #Sassuolo #Juventus #Empoli: si continua a seguire #DeWinter - Hellastory : Quando troviamo Consigli è sempre festa. Classifica dei portieri avversari più battuti in Serie A: CONSIGLI 25 gol… -