Sarno, escursionisti si perdono: recuperati dal Soccorso Alpino (Di martedì 11 aprile 2023) Concluso un intervento di ricerca e Soccorso da parte del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, nella serata di ieri a Sarno. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti per un allarme in zona impervia, in località San Martino, nel comprensorio del comune di Sarno. Un gruppo di escursionisti ha smarrito il sentiero e, trovandosi in difficoltà, ha allertato i soccorsi. Due squadre di tecnici e sanitari del CNSAS della Campania hanno raggiunto il gruppo e, dopo aver constatato che non ci fossero necessità sanitarie, hanno riaccompagnato gli escursionisti fino al più vicino paese. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 11 aprile 2023) Concluso un intervento di ricerca eda parte dele Speleologico della Campania, nella serata di ieri a. I tecnici del Corpo Nazionalee Speleologico della Campania sono intervenuti per un allarme in zona impervia, in località San Martino, nel comprensorio del comune di. Un gruppo diha smarrito il sentiero e, trovandosi in difficoltà, ha allertato i soccorsi. Due squadre di tecnici e sanitari del CNSAS della Campania hanno raggiunto il gruppo e, dopo aver constatato che non ci fossero necessità sanitarie, hanno riaccompagnato glifino al più vicino paese. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Smarriscono il sentiero: salvato gruppo di escursionisti a Sarno #Sarno - occhio_notizie : Attimi di tensione ieri sera in provincia di #Salerno, per un gruppo di escursionisti che ha smarrito il sentiero i… - salernotoday : Smarriscono il sentiero in zona impervia: salvato gruppo di escursionisti - InfoCilentoWeb : Provvidenziale l'intervento dei soccorritori #sarno #escursionisti - salernonotizie : Sarno, escursionisti si perdono sul sentiero di S. Martino: salvati dal Soccorso Alpino -

Sarno, gruppo di escursionisti smarrisce il sentiero: salvato dal Soccorso Alpino L'Occhio di Salerno Paura a Sarno. Smarriscono il sentiero, salvato gruppo di escursionisti Nella serata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto per un allarme in località San Martino, nel comprensorio del comune di Sarno. Un gruppo di escursionisti aveva ... Sarno, gruppo di escursionisti smarrisce il sentiero: salvato dal Soccorso Alpino Attimi di tensione ieri sera a Sarno, per un gruppo di escursionisti che ha smarrito il sentiero e trovandosi in difficoltà ha allertato il Soccorso Alpino. Due squadre di tecnici e sanitari li hanno ... Nella serata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto per un allarme in località San Martino, nel comprensorio del comune di Sarno. Un gruppo di escursionisti aveva ...Attimi di tensione ieri sera a Sarno, per un gruppo di escursionisti che ha smarrito il sentiero e trovandosi in difficoltà ha allertato il Soccorso Alpino. Due squadre di tecnici e sanitari li hanno ...