"Sappiamo cosa abbiamo sbagliato": Inter, la misteriosa frase di Inzaghi

"Sappiamo l'importanza della gara, abbiamo fatto un grandissimo percorso che è stato molto difficile. Affrontiamo una squadra imbattuta in Champions da dieci partite, servirà quindi una grande gara. Hanno qualità, ma noi siamo l'Inter e ci siamo preparati bene. Nelle ultime due gare di campionato e coppa Italia abbiamo fatto tre gare buone anche se non sono venuti i risultati". Dice così Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions contro il Benfica. "Sappiamo che siamo in un momento in cui abbiamo difficoltà nel segnare, cosa mai successa l'anno scorso — aggiunge il tecnico nerazzurro — Ora dobbiamo analizzare, lavorare di più, crederci perchè Sappiamo sarà una partita non semplice contro un ..."

