Santiago compie 10 anni | Belen Rodriguez e Stefano De Martino festeggiano il compleanno del figlio

Compleanno da ricordare in casa De Martino - Rodriguez: il piccolo10 anni. E' il figlio nato dal matrimonio tra l'ex ballerino di Amici e la showgirl argentina. Mega - torta, tutta la famiglia presente e tanti amici radunati nella casa di Posillipo ...

Santiago compie 10 anni: la festa a Napoli con Belen e Stefano. "Finalmente la famiglia è riunita" Today.it

Santiago compie 10 anni: la dedica di zia Checu Immancabile la presenza di Cecilia Rodriguez che ha dedicato un post su Instagram proprio al nipote: “C’era una volta… e ci sarà ancora per sempre ...La più bella e schietta delle reunion: Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per il compleanno di Santiago che compie 10 anni, con showgirl e conduttore che hanno festeggiato il compleanno del ...