Santa Paolina | il sindaco rilancia | centro socio assistenziale per gli anziani

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti L’amministrazione comunale dicon ilRino Ricciardelli h non si fa scalfire dalle polemiche dell’opposizione riguardo alle case popolari da riconvertire a- sanitario. “La nostra Amministrazione comunale il 29 novembre scorso – così il- ha approvato un progetto di fattibilità per la realizzazione di unda destinare aglidella nostra comunità. Sarà ubicato dove è presente l’ex palazzo Alosa (ex Case popolari), realizzando contestualmente anche il recupero di quell’area. Per quanto ci riguarda, abbiamo approvato tutti i provvedimenti necessari per poter partecipare al relativo bando di fondi PNRR, che ...