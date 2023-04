Sanità | sondaggio Unisalute | servizi pubblici peggiorati per un milanese su tre

La resistenza agli antibiotici diventata una delle maggiori minacce alla salute globale e alla sicurezza alimentare, avverte l'Organizzazione mondiale della(OMS).Secondo Sant suisse, i costi dellasono gi aumentati del 7,5% per abitante nel corso dei due primi mesi del 2023. Questa situazione si traduce in un nuovo aumento dei premi, ha detto Verena Nold, direttrice dell'associazione ...Per molti italiani, circa il 57%, essa rappresenta un baluardo, capace di dare fiducia per l'efficienza dei servizi offerti, mentre il 43% la ritiene una delle migliori al mondo: è la sanità italiana, ...

Airaudo: "Per tutelare il diritto alla salute serve una risposta eccezionale" Virgilio

L'anticipazione dalla trasmissione di Rai Tre in onda lunedì alle 21,20: focus sulle spese per la realizzazione e la gestione dell'ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari ...La presidente Bernarda Franchi illustra l’impegno delle aziende "Oltre 900mila euro sono andati alla salute nel biennio del Covid. Ospedali e iniziative di solidarietà sono il settore che occupa più r ...