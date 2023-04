Sampdoria, Lanna: 'Non molliamo adesso. Magari con sei punti continuiamo a sperare...' (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha lanciato un appello in merito al futuro del club blucerchiato e sulle prossime partite: "Non... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente della, Marco, ha lanciato un appello in merito al futuro del club blucerchiato e sulle prossime partite: "Non...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Sampdoria il retroscena: confronto Lanna-Stankovic dopo la Cremonese il tecnico non rischia - #Sampdoria… - sportli26181512 : Sampdoria, il retroscena: confronto Lanna-Stankovic dopo la Cremonese, il tecnico non rischia: La partita con la Cr… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Lanna: volevamo 9 punti, ma non possiamo mollare #Samp - SampNews24 : Lanna: «#Sampdoria, non mollare. Decisa la linea con #Stankovic» - clubdoria46 : #SampCremonese, #Lanna: che mazzata... #sampdoria -