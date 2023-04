Sampdoria, Lanna: «Non dobbiamo mollare, su Stankovic…» (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole di Marco Lanna, presidente della Sampdoria, dopo l’ultima sconfitta casalinga contro la Cremonese Marco Lanna ha parlato della situazione della Sampdoria dopo l’ultima sconfitta. PAROLE – «Non si può mollare adesso. I nove punti in queste tre partite sarebbero stati il massimo ma sapevamo che sarebbero stati il massimo, ma sapevamo che sarebbe stato difficile. Si puntava ai sette. E chissà, magari facendone sei si può continuare a sperare. Con il mister abbiamo condiviso questa linea. Siamo vivi. Bisognerà capire e gestire i contraccolpi che la sconfitta con la Cremonese può portare al morale». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole di Marco, presidente della, dopo l’ultima sconfitta casalinga contro la Cremonese Marcoha parlato della situazione delladopo l’ultima sconfitta. PAROLE – «Non si puòadesso. I nove punti in queste tre partite sarebbero stati il massimo ma sapevamo che sarebbero stati il massimo, ma sapevamo che sarebbe stato difficile. Si puntava ai sette. E chissà, magari facendone sei si può continuare a sperare. Con il mister abbiamo condiviso questa linea. Siamo vivi. Bisognerà capire e gestire i contraccolpi che la sconfitta con la Cremonese può portare al morale». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

