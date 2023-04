Sampdoria, B sempre più vicino e rischio fallimento (Di martedì 11 aprile 2023) La sconfitta interna della Sampdoria contro la Cremonese ha lasciato sempre più spazio alla rassegnazione di una retrocessione ormai imminente La sconfitta interna della Sampdoria contro la Cremonese ha lasciato sempre più spazio alla rassegnazione di una retrocessione ormai imminente. Se la Serie B è sempre più vicina, a preoccupare i blucerchiati ci sarebbe la crisi societaria sempre più grave essendo anche ostaggia di Ferrero. Il rischio di un fallimento è davvero elevato. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) La sconfitta interna dellacontro la Cremonese ha lasciatopiù spazio alla rassegnazione di una retrocessione ormai imminente La sconfitta interna dellacontro la Cremonese ha lasciatopiù spazio alla rassegnazione di una retrocessione ormai imminente. Se la Serie B èpiù vicina, a preoccupare i blucerchiati ci sarebbe la crisi societariapiù grave essendo anche ostaggia di Ferrero. Ildi unè davvero elevato. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

