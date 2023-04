Salvione | Le capacità di gestione palla

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 11 aprile 2023) A '1 Football Club', 1 Station Radio, Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online: La prestazione degli azzurri? “La vittoria, in ottica campionato, è un ottimo risultato. Vista tuttavia in ottica Champions non lascia ottimi auspici. Il Napoli dovrà ritrovare la sua voglia di primeggiare, in caso contrario la sfida contro il Milan potrebbe rivelarsi particolarmente dura. La scena delle proteste finali, sul fischio finale, mi ha lasciato ottime sensazioni sullo spirito degli azzurri. Spirito che sarà necessario in quella che sarà la bolgia di San Siro”. Contro il Milan? “Non credo che Luciano snaturerà il modo di giocare della sua squadra. La partita di domenica scorsa è stata condizionata dagli episodi, con un Milan che ha trovato il vantaggio alla prima occasione, sfruttando poi gli spazi e gli episodi. Mi aspetto un Napoli che possa sfruttare le ...