Salvini: migliaia di sbarchi al giorno, "da soli non ce la facciamo" (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - "Serve almeno un centro rimpatri per ogni regione. Qua non esistono governatori o sindaci di sinistra che dicono no. Altrimenti le espulsioni non si possono fare se non hai dei centri di raccolta di coloro che commettono crimini e devono tornare la' da dove sono venuti". A lanciare la proposta è il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale a questo punto è fondamentale che l'Europa "si svegli e intervenga". Secondo Salvini, l'Europa "da anni chiacchiera, ma non ha mai mosso un dito. È il momento - sostiene - di dimostrare che esiste una comunità, un'unione e la solidarietà non è solo a carico dell'Italia, della Spagna, della Grecia o di Malta, perché mille arrivi al giorno non siamo in grado di sostenerli economicamente, culturalmente e socialmente". "Se l'Europa c'è, - dice Salvini - visto ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - "Serve almeno un centro rimpatri per ogni regione. Qua non esistono governatori o sindaci di sinistra che dicono no. Altrimenti le espulsioni non si possono fare se non hai dei centri di raccolta di coloro che commettono crimini e devono tornare la' da dove sono venuti". A lanciare la proposta è il vicepremier Matteosecondo il quale a questo punto è fondamentale che l'Europa "si svegli e intervenga". Secondo, l'Europa "da anni chiacchiera, ma non ha mai mosso un dito. È il momento - sostiene - di dimostrare che esiste una comunità, un'unione e ladarietà non è solo a carico dell'Italia, della Spagna, della Grecia o di Malta, perché mille arrivi alnon siamo in grado di sostenerli economicamente, culturalmente e socialmente". "Se l'Europa c'è, - dice- visto ...

