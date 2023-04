Salone di Shanghai - La Polestar 4 punta sulle prestazioni

(Di martedì 11 aprile 2023) Laha diffuso il primo teaser della 4: il nuovo modello debutterà il prossimo 18 aprile aldi. La Casa ha confermato che si tratta di una Suv-coupé elettrica, ma chi pensava di vedere semplicemente una 3 con la coda rastremata (dalla quale comunque deriva tutta la parte meccanica) dovrà ricredersi: il teaser conferma che i gruppi ottici anteriori avranno un design dedicato, il che ha comportato l'adozione di un nuovo profilo per il cofano. Sarà lapiù veloce a listino. In attesa di conoscere la scheda tecnica completa, laha confermato che la 4, nel suo allestimento sportivo, offrirà un livello prestazionale superiore rispetto a tutti gli altri modelli commercializzati fino a oggi. Per il momento non sono inoltre state fornite date precise riguardo al debutto ...

Il Salone di New York non brilla per un numero record di novità come invece succederà all'ormai imminente Auto Shanghai 2023 che si svolge dal 22 al 27 di aprile con la Cina sempre più il…