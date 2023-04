Salgono i prezzi della benzina, stabili quelli del gasolio: ecco le tariffe medie rilevate su 18 mila impianti (Di martedì 11 aprile 2023) Salgono i prezzi medi della benzina, stabili quelli del gasolio. I giorni di Pasqua sono passati così sulla rete carburanti in Italia. Sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi registriamo qualche aggiustamento al ribasso sul gasolio, i cui effetti sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dovrebbero vedersi da domani. Quotazioni invariate per mancanza di rilevazioni per le festività. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio, Q8 di 0,5 cent. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023)medidel. I giorni di Pasqua sono passati così sulla rete carburanti in Italia. Sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi registriamo qualche aggiustamento al ribasso sul, i cui effetti sullenazionali deipraticati alla pompa dovrebbero vedersi da domani. Quotazioni invariate per mancanza di rilevazioni per le festività. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati del, Q8 di 0,5 cent. Queste sono ledeipraticati comunicati dai gestori all’Osservatorio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NikDefranco : @GabrieleGalas17 @Ciappi79 @rosa_filippini @GiZollino @Azione_it @repubblica @iaeaorg @CarloCalenda Le bollette sal… - Amaaaaanu : @smgii1908 Se vai in un posto del genere te lo devi aspettare comunque se vai in una salumeria del genere i prezzi… - R3zyo : @CasanoEly @Sacthoth_ @PETAProducer @jacopocoghe Mentre crollano le banche, i prezzi salgono e la gente non lavora… - LaCiuraRaffaele : @SoMarzius Magari se piove poco i raccolti ne risentono,i prezzi salgono e qualcuno non mangia.. - CasanoEly : @Sacthoth_ @PETAProducer @jacopocoghe E secondo te gli danno voce così, tanto per...si sentono buoni di colpo. Inta… -