Salerno, azzannato dal suo cane in casa: muore 80enne (Di martedì 11 aprile 2023) Nel quartiere Torrione a Salerno un uomo di 80 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione: l'anziano – come riporta Salerno Today – presentava una ferita al collo compatibile con un morso di un cane. Ad aver ritrovato il corpo privo di vita dell'uomo sono stati i figli. Le circostanze della morte dell'80enne non sono ancora del tutto chiare, sarà l'autopsia a chiarire se la morte sia sopraggiunta per cause naturali, e quindi il morso sarebbe stato successivo al decesso, o se sia stata causata in maniera diretta dal morso dell'animale. Segui ZON.IT su Google News.

