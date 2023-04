Salernitana-Mazzocchi, l’esterno pronto al rientro (Di martedì 11 aprile 2023) Paulo Sousa può sorridere in vista delle prossime partite perché Pasquale Mazzocchi sta per rientrare a pieno ritmo in gruppo Paulo Sousa può sorridere in vista delle prossime partite della Salernitana perché Pasquale Mazzocchi sta per rientrare a pieno ritmo in gruppo. l’esterno ha smaltito l’infortunio e ora si prepara a riprendere il posto sull’out di destra e dare una mano ai compagni per arrivare quanto prima alla salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Paulo Sousa può sorridere in vista delle prossime partite perché Pasqualesta per rientrare a pieno ritmo in gruppo Paulo Sousa può sorridere in vista delle prossime partite dellaperché Pasqualesta per rientrare a pieno ritmo in gruppo.ha smaltito l’infortunio e ora si prepara a riprendere il posto sull’out di destra e dare una mano ai compagni per arrivare quanto prima alla salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

