Sabrina Ferilli, nuovo taglio di capelli e senza trucco: incanta (Di martedì 11 aprile 2023) Sabrina Ferilli sfoggia un nuovo taglio di capelli molto più scalato e sbarazzino. L’attrice si è mostrata in tutta la sua bellezza su Instagram dove ha pubblicato una foto senza trucco e con i capelli lasciati asciugare al naturale. Il risultato? incanta, come dimostrano i tanti commenti dei suoi follower che l’hanno ricoperta di complimenti. Un segno che il fascino dell’attrice è più vivo che mai e non è mai appassito: a 58 anni è sempre stupenda e non ha paura di mostrarsi al naturale. Sabrina Ferilli, la foto su Instagram: nuovo taglio e zero trucco Sabrina Ferilli è più vera che mai, lo dimostra la sua ultima foto ... Leggi su dilei (Di martedì 11 aprile 2023)sfoggia undimolto più scalato e sbarazzino. L’attrice si è mostrata in tutta la sua bellezza su Instagram dove ha pubblicato una fotoe con ilasciati asciugare al naturale. Il risultato?, come dimostrano i tanti commenti dei suoi follower che l’hanno ricoperta di complimenti. Un segno che il fascino dell’attrice è più vivo che mai e non è mai appassito: a 58 anni è sempre stupenda e non ha paura di mostrarsi al naturale., la foto su Instagram:e zeroè più vera che mai, lo dimostra la sua ultima foto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ariii_najwa : RT @CRIVST4L: “non puoi non uscire quando c’è sabrina ferilli in televisione” - deferillilover : EHI MA VI IMMAGINATE MARIA DE FILIPPI ALLA CONDUZIONE DEL GFVIP E SABRINA FERILLI COME OPINIONISTA INSIEME A RODOLF… - mariskasmywife : nessuno ha su di me il potere che ha sabrina ferilli - aziracrowace : aggiungiamo alla coda anche la colonna sonora del rocky horror picture show [ insert sabrina ferilli NUN STAMO MES… - deferillilover : @ItsAlii_0 L’UNICA PERSONA CHE È DEGNA DI ESSERE LÌ È SABRINA FERILLI SIGNORI -