Sabatini: «Parole di Mourinho sulla Juve vergognose, in FIGC…» (Di martedì 11 aprile 2023) Le Parole di Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, sull’attacco di José Mourinho alla Juventus. I dettagli Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato a Radio Sportiva dell’intervista di José Mourinho nel post partita di Torino-Roma. L’allenatore aveva commentato la situazione dei 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze. LE Parole – «Che passi il messaggio di Mourinho sulla penalizzazione della Juventus è vergognoso. Occorreva un intervento, una risposta, del presidente della Figc e del Ministro dello Sport». LEGGI ALTRO SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Ledi Sandro, giornalista di Mediaset, sull’attacco di Joséallantus. I dettagli Sandro, giornalista di Mediaset, ha parlato a Radio Sportiva dell’intervista di Josénel post partita di Torino-Roma. L’allenatore aveva commentato la situazione dei 15 punti di penalizzazione inflitti allantus per il caso plusvalenze. LE– «Che passi il messaggio dipenalizzazione dellantus è vergognoso. Occorreva un intervento, una risposta, del presidente della Figc e del Ministro dello Sport». LEGGI ALTRO SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

