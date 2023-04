Sabatini: «Inter, Dzeko scelta giusta per iniziare senza paura!» (Di martedì 11 aprile 2023) Sabatini esprime il proprio parere sulla formazione dell’Inter, in particolare su Dzeko, che scenderà in campo tra pochissimo contro il Benfica (segui LIVE). Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel pre-partita di Mediaset Infinity. CONDANNA – Sandro Sabatini parla della scelta di schierare dal 1? Dzeko al posto di Lukaku e del trio difensivo dell’Inter. Così il giornalista nel pre-partita di Benfica-Inter su Mediaset Infinity: «Stasera tutto può essere. È l’occasione giusta per l’Inter affinché tutto sia. Sarà una bolgia perché lo stadio del Benfica sarà molto caldo. Io credo che sia i nerazzurri che Simone Inzaghi abbiano la condanna di essere giudicati ogni partita come se fosse l’ultima spiaggia. Ma ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)esprime il proprio parere sulla formazione dell’, in particolare su, che scenderà in campo tra pochissimo contro il Benfica (segui LIVE). Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel pre-partita di Mediaset Infinity. CONDANNA – Sandroparla delladi schierare dal 1?al posto di Lukaku e del trio difensivo dell’. Così il giornalista nel pre-partita di Benfica-su Mediaset Infinity: «Stasera tutto può essere. È l’occasioneper l’affinché tutto sia. Sarà una bolgia perché lo stadio del Benfica sarà molto caldo. Io credo che sia i nerazzurri che Simone Inzaghi abbiano la condanna di essere giudicati ogni partita come se fosse l’ultima spiaggia. Ma ...

