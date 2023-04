Russia-Ucraina, le ragioni della guerra risiedono nella paura di perdere la faccia (Di martedì 11 aprile 2023) Nell’ultimo libro di Marco Travaglio sono molto ben documentati i cambi repentini nel modo di ragionare adottati dalle élite dei giornalisti e da gran parte del personale politico. Appare incredibile constatare che chi fino a ieri si dichiarava votato alla pace, come indica la costituzione italiana, ora evochi l’annientamento del nemico come unica soluzione. Il popolo è apparso, almeno nei sondaggi, più consapevole della stupidità della retorica bellicista ma gradualmente si sta assuefacendo all’idea che l’escalation sia ineluttabile. Non ci meraviglieremmo e forse non protesteremmo neppure se fra qualche settimana un contingente di soldati italiani venisse spedito al fronte. Questo sarebbe il preludio della guerra totale, in quanto anche solo pochi morti per mano dell’odiato nemico verrebbero additati come pretesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Nell’ultimo libro di Marco Travaglio sono molto ben documentati i cambi repentini nel modo di ragionare adottati dalle élite dei giornalisti e da gran parte del personale politico. Appare incredibile constatare che chi fino a ieri si dichiarava votato alla pace, come indica la costituzione italiana, ora evochi l’annientamento del nemico come unica soluzione. Il popolo è apparso, almeno nei sondaggi, più consapevolestupiditàretorica bellicista ma gradualmente si sta assuefacendo all’idea che l’escalation sia ineluttabile. Non ci meraviglieremmo e forse non protesteremmo neppure se fra qualche settimana un contingente di soldati italiani venisse spedito al fronte. Questo sarebbe il preludiototale, in quanto anche solo pochi morti per mano dell’odiato nemico verrebbero additati come pretesto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «In Russia 3.800 persone sono state perseguite per essere contro la guerra e 250 stanno affrontando processi penali… - Agenzia_Ansa : Ventiquattro bambini della regione di Kherson sono stati riportati in Ucraina, dopo essere stati trattenuti in Russ… - ilfoglio_it : La guerra ci appare combattuta come nel secolo scorso, tra trincee e carri armati. Eppure protagonisti sul campo so… - PaoloIvanoCucce : RT @MarcoFattorini: «In Russia 3.800 persone sono state perseguite per essere contro la guerra e 250 stanno affrontando processi penali. Ma… - Myrdrwin : @Dario33883068 @MarcoFattorini Se ne sbatte il cazzo, né Russia né Ucraina né Stati Uniti riconoscono l'autorità de… -