Russia: “Nessun piano tregua per Pasqua ortodossa”. Bakhmut a ferro e fuoco (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – ”Non è stato avanzato” alcun piano per una tregua nella guerra Ucraina-Russia in vista della Pasqua ortodossa, ”ma la Settimana Santa è appena iniziata”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa. La Pasqua ortodossa cadrà il prossimo 16 aprile. “Non dimentichiamo che Mosca ha già presentato iniziative e ha aderito” a proposte di tregua, ”ma ha affrontato la riluttanza del regime di Kiev” ad accoglierle, ha sottolineato Peskov. RUOLO DELLA FRANCIA NELLA MEDIAZIONE – Il portavoce del Cremlino ha poi commentato la proposta del presidente cinese Xi Jinping all’omologo francese Emmanuel Macron di svolgere un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina. Difficile immaginare che la Francia ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – ”Non è stato avanzato” alcunper unanella guerra Ucraina-in vista della, ”ma la Settimana Santa è appena iniziata”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa. Lacadrà il prossimo 16 aprile. “Non dimentichiamo che Mosca ha già presentato iniziative e ha aderito” a proposte di, ”ma ha affrontato la riluttanza del regime di Kiev” ad accoglierle, ha sottolineato Peskov. RUOLO DELLA FRANCIA NELLA MEDIAZIONE – Il portavoce del Cremlino ha poi commentato la proposta del presidente cinese Xi Jinping all’omologo francese Emmanuel Macron di svolgere un ruolo di mediazione trae Ucraina. Difficile immaginare che la Francia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Russia: “Nessun piano tregua per Pasqua ortodossa”. Bakhmut a ferro e fuoco - liberenotizie : Russia: 'Nessun piano tregua per Pasqua ortodossa'. Bakhmut a ferro e fuoco. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Russia: 'Nessun piano tregua per Pasqua ortodossa'. Bakhmut a ferro e fuoco: (Adnkronos) - Peskov: 'Francia coinvol… - elvis_sf : @GiovaQuez Semplice perché nessun paese ha la forza militare per potersene impossessare e la Russia non rinuncia ad… - WallyFromMars : @MarcoRizzoPC Se fossi in te andrei ad abitare in russia o in corea del nord. Là si che si sta bene. Nessun diritto… -