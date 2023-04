Russia, l’aeroporto di Belgorod colpito da un drone. Mosca rivede le regole per il reclutamento di soldati (Di martedì 11 aprile 2023) Un drone di provenienza sconosciuta sarebbe caduto ieri, lunedì 10 aprile, nella zona dell’aeroporto di Belgorod, in territorio russo: lo ha riferito all’agenzia di stampa russa Ria Novosti un rappresentante dei servizi di emergenza di Mosca. «Nel pomeriggio di ieri, un drone si è schiantato nel territorio dell’aeroporto», ha rivelato la fonte, aggiungendo che la recinzione dello scalo ne è risultata leggermente danneggiata. Non ci sarebbero invece vittime. Sulle circostanze dell’incidente stanno indagando gliinquirenti, ha aggiunto la fonte, citata dall’Ansa. Intanto questa mattina il presidente della commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov ha annunciato l’applicazione di nuove regole per le convocazioni militari in Russia, affermando che il ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Undi provenienza sconosciuta sarebbe caduto ieri, lunedì 10 aprile, nella zona deldi, in territorio russo: lo ha riferito all’agenzia di stampa russa Ria Novosti un rappresentante dei servizi di emergenza di. «Nel pomeriggio di ieri, unsi è schiantato nel territorio del», ha rivelato la fonte, aggiungendo che la recinzione dello scalo ne è risultata leggermente danneggiata. Non ci sarebbero invece vittime. Sulle circostanze dell’incidente stanno indagando gliinquirenti, ha aggiunto la fonte, citata dall’Ansa. Intanto questa mattina il presidente della commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov ha annunciato l’applicazione di nuoveper le convocazioni militari in, affermando che il ...

