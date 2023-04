Russia | ' interagisce con Ue e dissidenti' | ong tedesca dichiarata ' indesiderabile'

(Di martedì 11 aprile 2023) Mosca, 11 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le attività sul territorio russo della ong'Forum della società civile Ue-' sono state dichiarate 'indesiderabili', in quanto il suo lavoro mira a "minare gli interessi" del governo russo. Lo ha affermato l'ufficio del procuratore generale russo, dopo aver completato una serie di indagini che dimostrerebbe che la rete, che riunisce 180 ong russe ed europee, "interagiva con strutture dell'Unione Europea e stabiliva contatti con i". La procura generale russa ha accusato l'organizzazione non governativa di "realizzare programmi e progetti e pubblicare articoli e studi con l'obiettivo di screditare i leader russi. Collaborava inoltre con persone che sono state riconosciute come 'agenti stranieri'".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaZeoli : RT @paolomossetti: Due autismi politici a confronto: un pischello calendiano fanatico, quello che alla manifestazione di Azione chiedeva la… - HoppipollaFede : RT @paolomossetti: Due autismi politici a confronto: un pischello calendiano fanatico, quello che alla manifestazione di Azione chiedeva la… - paolomossetti : Due autismi politici a confronto: un pischello calendiano fanatico, quello che alla manifestazione di Azione chiede… -

...per la prima volta sulla fuga di notizie il 6 aprile e da allora quotidianamentecon ... i documenti trapelati sui social network potrebbero rivelarsi molto preziosi per la. ...Leggi anche Ucraina -, Kiev cambia piani militari dopo fuga notizie Usa Ucraina,: "...per la prima volta sulla fuga di notizie il 6 aprile e da allora quotidianamentecon ...... rievocando quanto i Paesi europei hanno dovuto fare in fretta e furia con ladopo essere ... Senza chiudere la porta, l'ex ministra tedesca ha avvertito che "il modo in cui la Cina...

Russia: 'interagisce con Ue e dissidenti', ong tedesca dichiarata ... Il Tirreno

Il Cremlino sta considerando di revocare il divieto di Twitter nel paese dopo che il social network ha riattivato alcuni profili ministeriali russi."Può l’avvocato La Russa occupare la seconda carica dello Stato pur esprimendosi sui fatti di via Rasella con omissioni e amnesie" ...