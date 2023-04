Russia, al via manovre militari nell'Artico (Di martedì 11 aprile 2023) Mosca, 11 apr. - La Russia ha avviato manovre militari su larga scala nell'Artico, con l'impiego di 1.800 militari, oltre una decina di navi e 40 tra aerei ed elicotteri. Le esercitazioni, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Mosca, 11 apr. - Laha avviatosu larga scala, con l'impiego di 1.800, oltre una decina di navi e 40 tra aerei ed elicotteri. Le esercitazioni, secondo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Ormai son passati diversi giorni dal provvedimento del Garante su ChatGPT. Risultato? L’uso di VPN in Italia è a li… - zanza_tigre : @Dandrea8D Ma infatti, perché non andate a twittare dalle amene località non NATO a cui vi ispirate: Russia, Corea… - livia64livia : RUSSIA VS UCRAINA: ECCO PERCHE' IL REFERENDUM DELLA RAGGI (NON) E' ANTI-... - afgianas : RT @NonaMikhelidze: Il parlamento russo sta per votare la legge che consentirà alle autorità del ministero della difesa di inviare via emai… - LucaTerribili : @McGyver_79 @HerrGlanz Provo a spiegartelo io. I voli per la Russia sono chiusi, le carte di credito Russe non funz… -