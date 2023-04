Russia, al via manovre militari nell’Artico (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – La Russia ha avviato manovre militari su larga scala nell’Artico, con l’impiego di 1.800 militari, oltre una decina di navi e 40 tra aerei ed elicotteri. Le esercitazioni, secondo quanto riferito dalla Flotta del Nord della marina, si concentreranno sulla “sicurezza della marina mercantile russa e delle rotte marittime, con il passaggio a nordest” e dureranno alcuni giorni. Lo scioglimento dei ghiacciai sta aprendo nuovo rotte nell’Artico, creando nuova competizione fra gli Stati che hanno sovranità sulla zona, anche per il controllo delle risorse. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Laha avviatosu larga scala, con l’impiego di 1.800, oltre una decina di navi e 40 tra aerei ed elicotteri. Le esercitazioni, secondo quanto riferito dalla Flotta del Nord della marina, si concentreranno sulla “sicurezza della marina mercantile russa e delle rotte marittime, con il passaggio a nordest” e dureranno alcuni giorni. Lo scioglimento dei ghiacciai sta aprendo nuovo rotte, creando nuova competizione fra gli Stati che hanno sovranità sulla zona, anche per il controllo delle risorse. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Ormai son passati diversi giorni dal provvedimento del Garante su ChatGPT. Risultato? L’uso di VPN in Italia è a li… - zanza_tigre : @Dandrea8D Ma infatti, perché non andate a twittare dalle amene località non NATO a cui vi ispirate: Russia, Corea… - livia64livia : RUSSIA VS UCRAINA: ECCO PERCHE' IL REFERENDUM DELLA RAGGI (NON) E' ANTI-... - afgianas : RT @NonaMikhelidze: Il parlamento russo sta per votare la legge che consentirà alle autorità del ministero della difesa di inviare via emai… - LucaTerribili : @McGyver_79 @HerrGlanz Provo a spiegartelo io. I voli per la Russia sono chiusi, le carte di credito Russe non funz… -