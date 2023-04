Runner morto in Trentino, il ministero dell’Ambiente valuta un trasferimento di massa degli orsi (Di martedì 11 aprile 2023) Un piano di trasferimento di massa degli orsi dal Trentino ad altre zone è uno dei provvedimenti che saranno valutati da ministero dell’Ambiente e Provincia autonoma di Trento dopo l’aggressione del Runner Andrea Papi a Caldes. A renderlo noto è lo stesso ministero a margine dell’incontro che si è tenuto questa mattina a Roma fra il ministro, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Scopo del trasferimento sarà mantenere un numero sostenibile di esemplari sul territorio Trentino. Sulla gestione degli orsi sulle Alpi sarà istituito un tavolo tecnico fra ministero, Provincia e Ispra. Sulla gestione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Un piano dididalad altre zone è uno dei provvedimenti che sarannoti dae Provincia autonoma di Trento dopo l’aggressione delAndrea Papi a Caldes. A renderlo noto è lo stessoa margine dell’incontro che si è tenuto questa mattina a Roma fra il ministro, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Scopo delsarà mantenere un numero sostenibile di esemplari sul territorio. Sulla gestionesulle Alpi sarà istituito un tavolo tecnico fra, Provincia e Ispra. Sulla gestione ...

