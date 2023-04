Rugby | il pilone del Benetton Ivan Nemer inizia il percorso antirazzista

(Di martedì 11 aprile 2023) Treviso, 11 apr. - (Adnkronos) - Ildella Nazionale Italianae dellaha avviato, con il supporto della Fede(Fir) e della propria Franchigia di appartenenza, uncon l'Associazione “Il Razzismo è una brutta storia” di sensibilizzazione sui temi del razzismo a seguito della squalifica comminatagli dal Tribunale Federale di Fir per gli atteggiamenti assunti nei confronti del compagno di squadra Cherif Traorè e da questo denunciati nello scorso mese di dicembre. Contestualmente,ha confermato la volontà di intervenire come tecnico specialista della mischia nel Progetto Migranti di Fir. L'Associazione “Il Razzismo è una brutta storia” è stata contattata da Fir per proporre un ...

La testa del pack biancoverde è la stessa: il pilone sinistro è Nahuel Tetaz, il pilone destro è Ivan Nemer. Benetton: 15 Rhyno Smith (30) 14 Edoardo Padovani (35) 13 Ignacio Brex (69) 12 Tommaso Benvenuti. TREVISO. Una grande occasione sportiva, una prova di maturità anche per tutto il rugby italiano: in uno stadio Monigo esaurito da giorni, domani il Benetton Treviso affronta i Saracens.

Seconda vittoria consecutiva nel trofeo, Valorugby al tappeto nel finale. Sei mete per parte in un match avvincente ...Non arrivano buone notizie dall’infermeria azzurra in vista del prosieguo del TikTok Women’s Six Nations 2023, con ben tre giocatrici che sono in dubbio per le prossime partite del torneo. Problemi pe ...