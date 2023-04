Rugby | Coppa europee | Champions e Challenge Cup | ecco le semifinaliste

(Di martedì 11 aprile 2023) Si sono disputati nel weekend i quarti di finale delle Coppedie non è stata solo la Benetton Treviso a conquistare una storica semifinale. I veneti sono il primo club italiano ad arrivare così avanti in un torneo continentale e a fine aprile avranno la chance di volare a Dublino per la finalissima diCup. Matutte le qualificate ai due tornei europei. La seconda, laCup, come detto vedrà la Benetton Treviso in semifinale dopo aver battuto 27-23 Cardiff. Avversario dei biancoverdi sarà il Tolone di Sergio Parisse, con i francesi che hanno regolato senza problemi il Lione per 48-23. Tolone e Treviso si affronteranno in Francia domenica 30 aprile, con fischio d’inizio alle ore 13.30. In semifinale sono andati anche i gallesi Scarlets, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapiazzaweb : #Rugby, il Petrarca #Padova batte 51-42 Valorugby e vince la Coppa Italia - AVigevano : ?? Vista oggi la finale di Coppa Italia di rugby, una delle partite più belle degli ultimi anni. Se vi piace questo… - onrugby_it : Storia e curiosità degli impianti in cui si giocherà la prossima Coppa del Mondo. - squonimo : Finale di Coppa Italia #Rugby piena di ignoranza. Ma divertentissima #petrarcapadova #reggioemilia #passitback - persempre_news : ?? @Federugby La #finale di #CoppaItalia va al #petrarcarugby che batte 51-42 il #Valorugby #RaiSport #eleven… -

... all'epoca in cui utilizzando anche ilavviò la politica di integrazione razziale di un paese spaccato in due dall'odio. La vittoria della nazionale nelladel mondo del 1995 contro la ...A quel punto, per chiunque, lasarà a tre passi di distanza . Alla gara in Turchia - la ... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...... dopo aver stravolto laDavis, si è inventato la Kings League con Var a chiamata, rigori ...il tempo effettivo e gli arbitri con il microfono per spiegare le loro decisioni come fanno del. ...

Rugby - Gli stadi della Coppa del Mondo di rugby 2023 OnRugby

I giocatori del Petrarca Rugby desiderano ringraziare i tanti giovani petrarchini e i sostenitori presenti a Verona per la finale di Coppa Italia e portarli a conoscenza di quanto la loro vicinanza e ...Nonostante il minor possesso e territorio, i Leoni sono stati più prolifici palla in mano Per quanto riguarda il panorama del rugby italiano, con la vittoria contro Cardiff ai quarti di finale di Chal ...