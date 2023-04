Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asroma192722 : @alewhite89 @__gabaq__ @sportface2016 Sai quando le plusvalenze le fai vendendo alisson, salah, rudiger, manolas, m… - walter76277000 : @FGiallorossa Ancora che date retta a stì fenomeni. @LAROMA24 Alisoon, Rudiger, Digne, Marquinhos, Salah, Szczesny… - Marconepope71 : @KarlOne71 @capuanogio Mitico fu il 'I difensori di colore sono forti fisicamente ma quando c'è da pensare, spesso… -

Intervista molto intima al El Mundo da parte del difensore Antonio, ora al Real Madrid ma con un passato anche in Italia. Il centrale tedesco si è raccontato ...un guerriero molto testardo"...Miadattato a tante situazioni, allenatori e posizioni nel campo, non è facile '. IL COMO - ' ... mi avevano sempre detto buone cose,ed Emerson. E' l'allenatore per me! Quello che sta ...Mi ricordo che un giorno, quando dovevamo giocare contro la Roma, Emerson emi confidarono: ... Siamo stati a Perugia, midivertito: quattro giorni, 17 ore di pullman, senza giocare, ma mi ...

Rudiger: “Sono un guerriero in campo ma fuori divento un pagliaccio perché…” ItaSportPress

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marca": "Bernabeu Cambia tutto, completamente, è qualcosa a cui non mi sono ancora abituato. Ma la cosa allucinante è ...