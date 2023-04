Rottamazione quater 2023: come aderire entro il 30 aprile (Di martedì 11 aprile 2023) Le domande di adesione alla Rottamazione quater 2023 sono aperte fino al prossimo 30 aprile. La misura introdotta dalla Legge di bilancio 2023 dà la possibilità ai contribuenti di accedere ad un piano di definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi avviati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sono i commi 231-252 dell’articolo 1 del testo della Manovra a dettarne le condizioni. In sostanza i contribuenti che hanno a loro carico debiti iscritti a ruolo dal Fisco possono accedere anche quest’anno ad un piano di definizione agevolata, per pagare quanto dovuto in maniera un po’ meno traumatica. In questo modo si potrà regolarizzare la propria posizione fiscale, facendo pace con il fisco. ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 aprile 2023) Le domande di adesione allasono aperte fino al prossimo 30. La misura introdotta dalla Legge di bilanciodà la possibilità ai contribuenti di accedere ad un piano di definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi avviati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sono i commi 231-252 dell’articolo 1 del testo della Manovra a dettarne le condizioni. In sostanza i contribuenti che hanno a loro carico debiti iscritti a ruolo dal Fisco possono accedere anche quest’anno ad un piano di definizione agevolata, per pagare quanto dovuto in maniera un po’ meno traumatica. In questo modo si potrà regolarizzare la propria posizione fiscale, facendo pace con il fisco. ...

