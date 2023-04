Rottamazione cartelle esattoriali: quando scade la richiesta e cosa fare se arriva l’intimazione a pagare (Di martedì 11 aprile 2023) Facciamo chiarezza sulle scadenze della procedura di Rottamazione delle cartelle esattoriali e su che cosa occorre fare qualora si riceva l’intimazione ad effettuare il pagamento La normativa consente di seguire una procedura per il pagamento agevolato delle cartelle esattoriali e siamo ormai agli sgoccioli per ciò che riguarda le scadenze. Infatti l’Agenzia delle Entrate ha specificato che c’è tempo fino al 30 aprile 2023 per presentazione domande di definizione agevolata per la Rottamazione delle cartelle ma che è consigliabile muoversi con un certo anticipo in maniera tale da non concentrare le richieste tutte nello stesso lasso di tempo andando così a provocare alto traffico web ed ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 11 aprile 2023) Facciamo chiarezza sullenze della procedura didellee su cheoccorrequalora si ricevaad effettuare il pagamento La normativa consente di seguire una procedura per il pagamento agevolato dellee siamo ormai agli sgoccioli per ciò che riguarda lenze. Infatti l’Agenzia delle Entrate ha specificato che c’è tempo fino al 30 aprile 2023 per presentazione domande di definizione agevolata per ladellema che è consigliabile muoversi con un certo anticipo in maniera tale da non concentrare le richieste tutte nello stesso lasso di tempo andando così a provocare alto traffico web ed ...

