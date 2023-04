Rosa Razzano presidente Pd provinciale | l’apprezzamento di Civico22

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il segretario diArgemino Parente, ilAngelo Moretti e il coordinamento tutto del movimento civico esprimono vivo apprezzamento per la recente elezione diqualedel PD. Conosciamocome donna impegnata della nostra terra, da sempre a difesa dei diritti dei più deboli, come imprenditrice locale brillante. L’abbiamo conosciuta come una delle prime iscritte ai laboratori dinel 2020 ed abbiamo seguito il suo importante risultato elettorale alle comunali del 2021. Siamo certi che, affiancata dal segretarioGiovanni Cacciano e da tutta l’assemblea del PD, potrà svolgere un ...

... il membro dell'Associazione nazionale Corte dei conti, Maria Cristina, ha affrontato il ... Un solo voto è andato aVolpe, attualmente procuratore reggente a Napoli, che è stata proposta ...Sono le primissime dichiarazioni di, giovane imprenditrice beneventana candidata alle ultime amministrative, da oggi nuovo presidente del partito democratico di Benevento. L'elezione, ......liste Città di idee e Maddaloni positiva promosse dall'ex candidato alla Regione Giuseppe... Ai nastri di partenza ci sarà poi il blocco dei consiglieri comunali uscenti con Antonio De, ...

Il segretario di Civico22 Argemino Parente, il presidente Angelo Moretti e il coordinamento tutto del movimento civico esprimono vivo apprezzamento per la recente elezione di Rosa Razzano quale ...«Bisogna saper scegliere il tempo, non arrivarci per contrarietà». La citazione del maestrone Guccini non è ovviamente casuale se la persona del giorno è ...