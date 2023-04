Rosa Capuozzo | Corte dei Conti boccia il comune di Quarto

(Di martedì 11 aprile 2023): Stop alla partecipazione alla società di gestione del servizio idrico. Questa amministrazione è artefice dei disastri che hanno affossato le prospettive di crescita del nostro territorio nell’ultimo quinquennio” Ladeihato la partecipazione deldialla gestione del servizio idrico Acqua Pubblica Napoli Nord, lo annuncain una nota che lasciamo di seguito. “Una stangata senza alibi, una sonora battuta d’arresto per l’amministrazione in carica. Ladei, con deliberazione 101/2023, hato la partecipazione deldialla società di gestione del servizio idrico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilbassanese : Festival della Cultura a Rosà: teatro, fotografia, Toni Capuozzo -

... e Minozzi che torna nel gruppo Azzurro dopo aver fatto parte delladelle Autumn Nations ... Ali/estremi: Bruno,, Minozzi, Padovani. *esordiente La Il Sei Nazioni sarà trasmesso anche quest'...Ai nastri di partenza ci sarà poi il blocco dei consiglieri comunali uscenti con Antonio DeRivetti, Francesco, Gaetanina Crisci, Angelo Campolattano, Salvatore De, Luigi ...... l'estremo Hogg e l'apertura Russell che valgono, diciamo per capirci, almeno tre Ange, ... i debuttanti che il ct Crowley manda in campo per allargare lain vista del Mondiali in ...

Rosa Capuozzo: “La Corte dei Conti boccia il Comune di Quarto ... TERRANOSTRA | NEWS

QUARTO - Rosa Capuozzo rompe gli indugi e annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Quarto. L'avvocato avrà il sostegno di tre liste civiche "Coraggio Quarto", "Quarto Flegreo" e "SOS Quarto" che, in ...